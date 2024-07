Sesso un noto psicologo lancia l’allarme | ‘attenzione al gioco della ‘sex roulette’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 luglio 2024) Negli ultimi anni la libertà sessuale sta prendendo derive pericolose e unalla sexIn un’epoca in cui la libertà sessuale è celebrata come mai prima d’ora, una nuova e pericolosa tendenza sta emergendo tra i giovani: il“sex roulette”. Questa “challange” rischiosissima, che si sta diffondendo a macchia d’olio, attraverso piattaforme social come Telegram e WhatsApp, sta suscitando profonda preoccupazione tra gli esperti di salute mentale e sessuale. Coppie e-Ansa- Notizie.comGiuseppe Lavenia,psicoterapeuta e docente universitario con una profonda conoscenza del mondo giovanile, ha espresso serie preoccupazioni riguardo le recenti abitudini sessuali dei giovani.