Scherma Filippo Macchi | Non punto il dito contro gli arbitri questa medaglia merita gioia e felicità

(Di martedì 30 luglio 2024) Il giorno dopo è quello della consapevolezza di aver ottenuto qualcosa di grandissimo per. Il fiorettista azzurro è sicuramente stato penalizzato dalle decisioni arbitrali nella finale di ieriCheung Ka Long, ma il toscano vuole guardare solo allad’argento vinta e non vuole continuare ad alimentare le polemiche che si sono venute a creare in una serata dolorosa ed amara per lo sport italiano. Sui suoi socialha scritto un messaggio lunghissimo dove parla della finale di ieri, senza attaccare gli, ma restando solo con il pensiero dellavinta e della voglia di essere protagonisti ancora in pedana con la squadra, con l’Italia che vuole andarsi a prendere l’oro.