Raul e Nicole | le prime foto di coppia dopo Temptation Island

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Spuntano ledidi. Lei festeggia il compleanno insieme all’ex di Martinainsieme? I rumors vengono confermati dai primi scatti di. I due, insieme in occasione del compleanno di lei, appaiono affiatati e coinvolti, Tra le pagine social degli esperti di gossip anche messaggi di auguri e complimenti per là neoche in pochi giorni ha già conquistato il web., infatti, sembrano accumulare consensi su consensi non solo da parte dei fan ma anche degli addetti ai lavori, Screenshot Screenshot Tuttavia, in tanti speravano di vederesul trono di Uomini e Donne. Speranza ormai sfumata a causa della love story in corso con l’ex tentatrice. Pochi giorni fa lo stesso Alessandro Rosica si era ben speso per là neodichiarando: «ha alzato l’asticella.