Pupo nonno con una hit Il fiocco rosa è ‘cantato’

(Di martedì 30 luglio 2024) L’annuncio sui social. Con un video e un modo del tutto originale ed iconico.diventae sarà una nipotina. La mamma è la figlia di Enzo, Clara Ghinazzi, classe 1991, aretina doc, cantante anche lei, spesso sul palco “con il babbo“, fianco a fianco. "Sarai l’amore di mamma e papà, non vediamo l’ora di stingerti tra le nostre braccia, piccola principessa", ha scritto Clara sul suo profilo instagram. La notizia non poteva che arrivare con una canzone: una versione rivisitata di “Sarà perché ti amo“, pezzo scritto danel 1981 per il Festival di Sanremo. Ed ecco che il video riprende tutta la famiglia Ghinazzi in trasferta a New York e dall’altra parte dell’Atlantico, dalla Grande Mela arriva la news: è femmina.