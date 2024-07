Presidente del Consiglio maggioranza ancora divisa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Le tensioni politiche inrendono difficoltosa la gestione della cosa pubblica a Osimo. A più di un mese dall’elezione del sindaco Francesco Pirani, oggi dovrebbe essere una giornata decisiva incomunale. Il civico consesso si riunisce alle 15 ma pare non abbia trovato la quadra sul nome deldelcomunale che deve essere eletto. Oggi pomeriggio sarà la quarta votazione e servirà laassoluta sul nome proposto, quindi il sì di 13 consiglieri su 25. Le Liste civiche non hanno fatto un passo indietro sul nome di Stefano Simoncini. Se dovessero esserne indicati due, Simoncini per FdI, "piraniani" e Liste civiche storiche, e, pare, Damiano Pirani per gli "antonelliani", servirà lasemplice, quella dei presenti. Si profilerebbe una sorta di ballottaggio tra i due.