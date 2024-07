Pianeta Imprese così le Pmi diventano protagoniste dell’informazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Grande interesse per il convegno-dibattito organizzato ieri per presentare una nuova TV sul Web e su digitale terrestre interamente dedicata alle piccole e medie. Protagonista la neonata Hbbtv “: la TV delle PMI”, l’evento si è svolto presso “Al Chiar di Luna”, il complesso turistico di Monte Di Procida (via Amedeo, 89), nel cuore dei Campi Flegrei. L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo Imprenditoriale HAC, attivo nella consulenza aziendale, che ha affidato all’agenzia ALMA l’organizzazione di una serie di appuntamenti, a Napoli, Roma e Milano. Un programma corposo, finalizzato a tenere alta l’attenzione sul tema delle PMI, un valore aggiunto del sistema-paese.