Parigi 2024 tiro a volo | Stanco e Rossi in top 10 nel trap femminile a metà qualificazioni

(Di martedì 30 luglio 2024) In archivio la prima giornata delledeldialle Olimpiadi di. Le 30 atlete al via hanno sparato a 75 piattelli, 25 per 3 serie, ed hanno gettato le basi in vista della giornata di domani – mercoledì 31 luglio – in cui andranno in scena le ultime due serie che assegneranno sei pass per la finale. Situazione tutto sommata positiva per le due azzurre impegnate, Silvanae Jessica, in piena corsa per la zona medaglia.è partita alla grande, firmando un 25/25 sia nella prima che nella seconda serie. Dopo ben 58 piattelli colpiti consecutivamente, però, la sua striscia positiva si è fermata e nella terza serie sono arrivati due errori. Per lei il risultato finale è un sesto posto con 73/75. Indietro di un colpo, anche lei autrice di un 23/25 nella terza serie dopo aver fatto 49/50 nelle prime due.