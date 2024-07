Olimpiadi di Parigi 2024 | fuori Paolini avanti Musetti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio– Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Jasminenel torneo di singolare femminile di tennis ai Giochi olimpici di. L’azzurra, numero 5 del ranking Wta, ha ceduto in 3 set alla slovacca Anna Schmiedlova, n.67 del mondo, col punteggio di 7-5, 3-6, 7-5 dopo 2 ore e 29 minuti di gioco.ancheLorenzoagguanta gli ottavi di finale del torneo di tennis olimpico in corso a. L’azzurro, n. 16 Atp, ha battuto in due set l’argentino Mariano Navone, n. 37, con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-3 in meno di due ore di tempo. (fonte: Ansa, foto: Instagram @italiateam) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.