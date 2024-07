Musica di pace e il nuovo album Arriva Noa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Un’artista internazionale è in arrivo a Emilia Romagna Festival: Noa si esibirà con la sua band stasera alle 21.15 a Comacchio, nella piazza della Cattedrale, presentando in anteprima italiana i brani del suo prossimoin uscita nel 2025. Noa, artista israeliana di origini yemenite, nata a Tel Aviv ma cresciuta a New York, ha saputo fare delle mescolanze identitarie il suo punto di forza. La suaè intrisa di suggestioni mediorientali, jazz e rock, in un abbraccio ecumenico degli stili che travalica le barriere culturali e religiose. Anche questo concerto sarà all’insegna della speranza, come una promessa ditra i popoli. Tra i brani ci saranno composizioni originali di Ruslan Sirota e Gil Dor.