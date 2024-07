Macchi | Arbitraggio? Non ho da recriminare mi sento fortunato ad essere arrivato in finale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) Filippo, che ieri ha conquistato l’argento nel fioretto, ha risposto sui social a tutte le polemiche relative all’della. In particolare, ha tenuto a specificare diorgoglioso di dove è: «Ne ho sentite di ogni sull’, ma la verità è che mi» In un post su Instagramha scritto: «Da dove inizio? Eh beh da dove inizio manco lo so io! Avevo già preparato il post, il testo recitava: “il sogno di ogni bambino, l’obiettivo di ogni atleta”. E invece? E invece no perché torno a casa con una bellissima medaglia d’argento ma che mi lascia ad una stoccata dal famoso “obiettivo di ogni atleta”. Ne ho sentite di ogni, ti hanno derubato,scandaloso, è una vergogna. Eppure a me viene da dire che sono proprio un ragazzo