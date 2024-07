M5S nel caos | Castellone rivela la svolta sulla democrazia partecipata Dobbiamo ascoltare di più i cittadini

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 30 luglio 2024) M5S nella. "di più i" Quali sono le novità in casa Movimento 5 Stelle? Aggiornamentie i nuovi orizzonti del movimento. Il Movimento 5 Stelle (M5S) continua a far parlare di sé. Questa volta il focus è, un concetto chiave per il M5S che è stato recentemente discusso in un incontro a Napoli, dove ha brillato la figura di Pasquale Tridico, fresco di nomina a presidente della Sottocommissione Finanze del Parlamento Europeo. Un'occasione d'oro per pianificare i futuri passi del movimento, sempre con un occhio attento alle dinamiche nazionali ed europee.