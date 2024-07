Lino e Alessia al GF nel cast anche la tentatrice Maika? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo Temptation Islandparteciperanno al GF, ci sarà? Nuovo triangolo amoroso al GF? NelC’è grande attesa da parte dei telespettatori per la nuova edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 da settembre, stando a quanto ha rivelato Dagospiavarcheranno la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. I due hanno messo alla prova il loro amore nell’ultima edizione di Temptation Island, dopo il falò di confronto anticipato però hanno deciso di uscire dal programma separati. La Pascarella non ha sopportato l’atteggiamento dell’ormai ex fidanzato, soprattutto la sua vicinanza con la singleRandazzo. Lin,Dopo il reality delle tentazioni Giuliano sta frequentando l’exe sui social non stanno mancando le pungenti frecciatine nei confronti dell’ex fidanzata.