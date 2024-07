Le grandi opere possono essere sostenibili Telt spiega come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) Può una delle piùinfrastrutture mai realizzate dall’uomoanche un esempio dità, attenzione all’ambiente e al capitale umano? Se l’opera in questione è la ferrovia ad Alta velocità Torino-Lione, la risposta è sì. Nei giorni in cui a Parigi si svolgono i Giochi Olimpici e l’Italia porta a casa i suoi primi preziosi ori,, acronimo di Tunnel Euralpin Lyon Turin, la società binazionale di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie italiane e con sede a Le Bourget-du-Lac, nel dipartimento della Savoia e nata con lo scopo di progettare, realizzare e successivamente gestire la sezione transfrontaliera della futura linea ferroviaria Torino-Lione, ha voluto coinvolgere imprese ingaggiate, lavoratori e analisti in un’iniziativa volta a sottolineare tutta latà, nelle sue varie forme, intrinseca all’opera.