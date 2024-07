L’Aquila si allarga l’inchiesta sugli stupri alla Scuola della Guardia di Finanza Spuntano le chat su WhatsApp | Via alla caccia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) L’indagine sullaper ispettori e sovrintendentidia Coppito si stando. Vieneluce un presunto scandalo di abusi sessuali e scambi di favori in cambio di prestazioni sessuali. Il caso è esploso dopo la denuncia di un’allieva, che ha accusato un capitano di violenza sessuale. La Procura delindaga per scoprire se ci siano altre vittime e se altre persone siano coinvolte in questo sistema di abuso.Leggi anche: “Mi ha molestata”, Ragazza denuncia capitano. Anche tre ufficiali convolti: “Scambiavano foto e video” La situazione si è aggravata quando sono emerse dellesutra il capitano indagato e tre suoi colleghi.