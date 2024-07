Kieran Bew racconta la decisione estremamente dolorosa del suo personaggio in House of The Dragon

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024)Bewla” del suoinof TheLa seconda stagione diof Thesta per concludersi, manca solo una settimana, e naturalmente i fan sono ansiosi di sapere chi avrà la meglio: sarà il Team Black o il Team Green? Mentre il tempo scorre fino alla messa in onda del finale della seconda stagione diof The, domenica prossima, uno dei membri del cast della serie di successo,Bew, che ha avuto un ruolo di primo piano nel penultimo episodio, ha recentemente discusso le motivazioni che hanno spinto il suoa svelare finalmente la sua eredità e a lavorare con il Team Black.