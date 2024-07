Inter dopo tre arrivi è tempo di cessioni… Per lo sprint finale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Il mercato dell’ha visto l’arrivo di tre giocatori in questa sessione di mercato: Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez. Ora èdi cessioni, per poter poi puntare sullodel calciomercato.– Nonostante i mugugni di alcuni tifosi che si sono persi qualcosa negli ultimi mesi, l’ha decisamente fatto il suo sul mercato. Lavorando pere andando a rinforzare la rosa con due giocatori di altissimo livello come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Che, seppur arrivati a parametro zero, restano due colpi di livellonazionale. A corredo l’arrivo di Josep Martinez dal Genoa, portiere seguito e voluto, che rappresenta un upgrade rispetto a Emil Audero la scorsa stagione. Altri botti di mercato, l’, non ha la necessità né l’urgenza di farli.