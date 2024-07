I vecchi big tentati dalla mossa di Conte Grillo sempre più nell' angolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Aresta soltanto il simbolo. Beppe èpiù isolato fra i pentastellati. Ad abbandonarlo non solo i contiani, i novelli parlamentari, ma anche quegli «ex», che fino all'altro ieri lo avevano difeso con tutti i mezzi a disposizione. A parte l'ex sindaco di Roma Virginia Raggi, l'unica a credere per davveroa possibilità di rovesciare il vertice, gli uomini e le donne delle origini hanno un solo desiderio: tornare nel palazzo che hanno lasciato. Ecco perché quandopaventa la possibilità di rivedere quel terzo mandato, che li ha costretti ad abbandonare il Parlamento, quelli della prima ora depongono le armi e cercano di trattare con chi, fino al giorno prima, era il nemico da abbattere a ogni costo. Fondamentale, in tal senso, è l'azione di due pontieri d'eccezione.