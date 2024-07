I nuovi autobus per la Toscana | Autolinee presenta i mezzi ecco le caratteristiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Firenze, 30 luglio 2024 – Dodicibus perToscane, gli ultimi dei 426 introdotti in servizio dal primo novembre 2021: isono statiti in occasione di una conferenza stampa dedicata ai primi mille giorni di servizio di At come concessionario del servizio di Tpl su gomma in. PRESSPHOTO Firenze, Deposito AT di via Pratese. Punto sui primi 1000 giorni di AT. Con Eugenio Giani New Press Photo Entro fine anno ne entreranno in servizio altri 200 e più, mentre nel 2025 ibus consegnati ad At saranno circa 700, un terzo del totale del contratto siglato con la Regione. Iconsentiranno lo svecchiamento della flotta, per portare a circa 6,5 anni (dagli attuali 13) l'età media.