Gli spumanti della costa toscana e l’eccellenza a Km 0

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) Tenuta Mariani produce da 15 anni Vinia Massaciuccoli, frazione del comune di Massarosa, a pochi passi dalla Versilia. Il titolare e produttore è Ido Mariani, uomo pratico e lungimirante, la cui passione per gliprende vita in Champagne anni fa ed è così che nascono gli, Metodo Classico e Metodo Charmat. Glidi Tenuta Mariani Segreto Brut e SabbiaMare sono le etichette più rappresentativeTenuta, prodotte dai vigneti fronte lago e fronte mare. Il Segreto Brut è la punta dell’Azienda, le varietà utilizzate sono le tradizionali, ovvero Pinot nero e Chardonnay dai vigneti di Massaciuccoli, fronte Lago. Maturato per 36 mesi sui lieviti, ha il giusto equilibrio tra complessità e bevibilità. Il SabbiaMare viene prodotto da vigneti su suolo limo-sabbioso, che inducono sapidità e freschezza ai vini.