Ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024 | dove vedere le gare

(Di martedì 30 luglio 2024)dilaè in grado di stupire il pubblico con le sue spettacolari esibizioni Fino al 5 agosto, l’Arena Bercy diè il palcoscenico delle competizioni diatleti di tutto il mondo si sfideranno per conquistare le medaglie olimpiche. Ledisono costituite dqualificazioni maschili e da quelle femminili. Le finali individuali all-around sono previste per il 31 luglio (maschile) e il 1 agosto (femminile). Le finali di specialità si svolgeranno dal 3 al 5 agosto, concludendo così il programma di. Per chi non potrà essere presente a, ci sono diverse opzioni per seguire lediin diretta. In Italia, la copertura televisiva sarà garantita dalla Rai, che trasmetterà lein chiaro sui suoi canali principali.