Gb successione a Sunak | è corsa a sei nei Tories

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Londra, 29 lug. (Adnkronos/Pa Media/Dpa) – Sei politici conservatori di alto livello sono pronti a sfidarsi per guidare il Partito Conservatore, uscito dalle elezioni politiche del 4 luglio scorso con il peggior risultato elettorale di sempre. L’ex segretaria all’Interno Suella Braverman, della destra conservatrice, ha detto che non correrà e ha esortato il partito ad aprire le porte a Nigel Farage. Laallaa Rishidurerà oltre tre mesi: l’ex primo ministro rimarrà alla guida del partito per gli affari correnti fino al 2 novembre. Ecco i candidati che hanno dichiarato di correre per sostituirlo. E’ la favorita dei bookmaker: ha affermato che un insieme di politiche “incoerenti” è responsabile del peggior risultato elettorale mai registrato dal suo partito.