Evasore totale viveva nel lusso Gdf Parma sequestra 886 000 euro

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Pur non svolgendo ufficialmente alcuna attività lavorativa, non presentando nessuna dichiarazione dei redditi,nelin provincia ditra castelli ottocenteschi, yacht costosi e autovetture di. La Guardia di Finanza dihato preventivamente, su provvedimento del gip parmense così come richiesto dalla Procura, 886.786a una persona accusata di evasione fiscale. Le dichiarazioni fiscali non presentate sono quelle tra il 2016 e il 2022. Le indagini hanno rivelato che l'indagato possiede un patrimonio complessivo di circa 3,2 milioni di, frutto di entrate non dichiarate al Fisco. L'uomo, con precedenti per reati fiscali, fallimentari, riciclaggio, appropriazione indebita e truffa, è stato definito come "fiscalmente pericoloso".