Eolico e solare superano le fonti fossili per la prima volta nella storia dell’Ue

(Di martedì 30 luglio 2024) Nei primi sei mesi del 2024, stando a una nuova analisi dell’autorevole think tank energetico Ember, l’e ilhanno generato più elettricità rispetto ai combustibilicome gas, petrolio e carbone, responsabili dell’emergenza climatica. I dati sono relativi all’Unione europea, dovemetà dell’anno in corso le duerinnovabili hanno prodotto il trenta per cento dell’energia elettrica. Le“sporche”, ferme al ventisette per cento, sono calate del diciassette per cento rispetto allo stesso periodo del 2023.