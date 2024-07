Emozioni tra oriente e occidente Noa una voce oltre le barriere Classici e nuovi brani a Comacchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Una grande artista internazionale è in arrivo a Emilia Romagna Festival: Noa si esibirà con la sua band stasera elle 21.15 a, nella piazza della Cattedrale, presentando in anteprima italiana idel suo prossimo album in uscita nel 2025. Noa, artista israeliana di origini yemenite, nata a Tel Aviv ma cresciuta a New York, ha saputo fare delle mescolanze identitarie il suo punto di forza. La sua musica è intrisa di suggestioni mediorientali, jazz e rock, in un abbraccio ecumenico degli stili che travalica leculturali e religiose. Anche questo concerto (già sold out) sarà all’insegna della speranza, come una promessa di pace tra i popoli. Noa, ospite di lunga data dell’Emilia Romagna Festival, ha abituato il pubblico alle sorprese, alle commistioni musicali e alle suggestioni tra generi.