Ecco chi c’è dietro gli allarmi sulla libertà di stampa E no | non è una lista di proscrizione

(Di martedì 30 luglio 2024) Tiene ancora banco la polemicadiin Italia, che è così compressa che siamo ormai al settimo giorno consecutivo – settimo! – di polemiche, accuse, precisazioni, controrepliche e generico caravanserraglio armato dalla sinistra politica e d’opinione da quando è stato rilasciato il report Ue sullo Stato di diritto nel nostro Paese e al terzo da quando Giorgia Meloni si è permessa di inviare alcune precisazioni alla Commissione. Oggi lo spunto per l’ammuina è una semplice constatazione del premier – peraltro in risposta alle domande degli inviati in Cina – sul fatto che nella stesura del rapporto Media freedom rapid response (soggetto privato cofinanziato ma non rispondente all’indirizzo della Commissione Ue) vengono riportati “accenti critici di alcuni portatori di interesse, diciamo “stakeholder”: il Domani, il Fatto Quotidiano, Repubblica”.