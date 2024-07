Dimmi dove sei stata prodotta e ti dirò che serie sei

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2024) Letv si somigliano un po’ tutte e questo è un dato di fatto, ma se le dividiamo per provenienza allora non c’è scampo: ogni paese, per quanto possa sperimentare, si è ormai specializzato in un genere. E generalizzando un po’, con le dovute eccezioni, possiamo immaginare a scatola chiusa ogni titolo come sarà solo vedendoè stato prodotto. Ad esempio, se gli statunitensi sono gli intoccabili padri fondatori delletv, per il sud America c’è poco da fare: qualunqueproducano Brasile, Argentina & co. avrà il sapore di Narcos. O meglio della narco-novela nella quale non mancheranno mai eccessi, droga e violenza, perfino ispirandosi ad un romanzo di stampo diverso, come accaduto con Le Vedel Giovedì.tv: i generi europei I tedeschi – seguendo il filone noir nordeuropeo – benchè possano impegnarsi, difficilmente usciranno dall’investigazione.