Capo parlamento Venezuela ' arrestare Machado e Gonzalez'

(Di martedì 30 luglio 2024) Il presidente delno, Jorge Rodriguez, tra gli applausi dell'assemblea ha chiesto il carcere per la leader di opposizione, Maria Corina, e per l'ambasciatore EdmundoUrrutia, sfidante di Nicolas Maduro alle elezioni. "Con il fascismo non si transige - ha detto Rodriguez-. Non dobbiamosolo i drogati" che compiono gli atti di vandalismo, "bisogna farlo anche con i loro capi. Non mi riferisco solo a Maria Corina, che deve essere arrestata, ma anche a Edmundo, perché è adella cospirazione fascista che stanno cercando di imporre in".