Boxe | l’ennesimo verdetto incomprensibile elimina Irma Testa dalle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)tadi Parigi 2024 nei 57 kg. Unnon unanime, con tre 28-29 e due 29-28, fa sì che la sua difesa del bronzo di Tokyo termini subito, contro la cinese Zichun Xu. Una situazione che diventa drammatica, a livello olimpico, per latricolore, che ha perso tutte e due le sue grandi carte da medaglia previste all’origine. Split decision, questa, che può avere certo dei disaccordi su alcune situazioni, ma nella quale è evidente come non si possa dare interamente il terzo round all’asiatica. Prime fasi più che altro di studio per, che cerca di capire e carpire qualcosa di Xu. Prima il destro e poi il sinistro, lentamente ma inesorabilmente, cominciano a entrare, mentre per la cinese la caratteristica preminente è legata al sinistro. Tra mobilità e capacità di essere precisa, l’azzurra viene leggermente preferita dai giudici: 3-2.