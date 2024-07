Benedetta Pilato e Filippo Macchi sulla luna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Lei è, ha 19 anni, viene da Taranto. Viene da un territorio dove le cose bisogna sudarle, tutte, dove la fatica per ottenerle si può trasformare addirittura in premio. Non salire sul podio delle Olimpiadi per un battito di ciglia non ha scalfito la sua felicità per essere arrivata fin lì, probabilmente, per aver compreso definitivamente che la via di questa fase giovane della sua vita è quella là, nella piscina. Oltre la polemica con Di Francisca (e però bisognerebbe imparare ad accettare che i commentatori dicono ciò che pensano, non ciò che vorremmo che pensassero, ma questa è altra storia) che ha ancora qualche ora di diritto di cittadinanza prima di accedere all’oblio eterno, c’è di più, molto di più.