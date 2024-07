Appello per la Zoca di Pirutit | Salviamo il laghetto dal degrado

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)per salvare dalladi, la “fossa dei piccoli oggetti in argilla“, ovvero ilnel Parco della Brughiera Briantea. In prima linea Gianni Del Pero, presidente del Wwf Lombardia, per chiedere alla Provincia "maggior riguardo, attenzione, ma soprattutto più manutenzione". "Quasi trent’anni fa riuscimmo a salvarla con un coraggioso Piano territoriale del Parco della Brughiera costringendo le Amministrazioni ignave ad approvarlo – racconta Del Pero –. Purtroppo l’abbandono che ha fatto seguito allo “sfratto“ di anziani e pescatori sta causandodelle strutture e anche dell’ambiente della". Nell’agosto 2001, il Tar della Lombardia accolse i ricorsi dei proprietari dell’area su cui è sorta la, "annullando la dichiarazione del 1996 di pubblica utilità dell’area (ma non la sua destinazione d’uso a Parco non edificabile)".