Al via il riordino dei Dehors Confcommercio | Nuovo modo di vivere la convivialità

(Di martedì 30 luglio 2024) “Finalmente prende il via una riforma che l'intero comparto della ristorazione attendeva da tempo”. Esprime soddisfazione il direttore generale diProvincia di Pisa Federico Pieragnoli dopo il varo del Disegno di Legge Concorrenza 2023 da parte del Consiglio dei Ministri sul provvedimento didelle procedure in materia diper i pubblici esercizi. “Una riforma che permetterà di rendere strutturali gli investimenti dei, offrendo agli imprenditori la possibilità di programmare e progettare gli spazi delle proprie attività senza dover affrontare ogni anno cavilli incertezze normative. Un provvedimento che segna un significativo cambio di paradigma: dall’occupazione di suolo alla progettazione di spazio pubblico per condividere con le istituzioni l’idea che isono una risorsa per borghi e città e non un problema”.