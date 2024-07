Ultime novità sulle RSA in

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le RSA, cioè Residenze Sanitarie Assistenziali, sono strutture a carattere sanitario extra ospedaliero che ospitano persone non autosufficienti che necessitano di cure mediche e assistenza sanitaria specifica. Il soggiorno in queste strutture può essere indeterminato o durare per un periodo definito e prevede il sostegno, la cura e il supporto nelle attività quotidiane da parte di un team formato da medici, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari socio assistenziali, animatori/educatori, fisioterapisti e personale addetto ai servizi generali.