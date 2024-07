Tragedia a Pesaro | bambino annega in mare inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024)– Un pomeriggio diha sconvolto la tranquilla spiaggia di, dove unè tragicamenteto. L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio, quando il piccolo è entrato in acqua e non è più riemerso. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente dalla Capitaneria di Porto di, supportata dai bagnini di salvataggio della zona. L’area è stata setacciata sia inche sulla spiaggia, nella speranza di trovare ilin vita. Intorno alle 17, il corpo delè stato trovato privo di vita. Si trattava di undi origine extracomunitaria, che si trovava in spiaggia per partecipare a un’attività organizzata da un’associazione. Numerosi cittadini e turisti presenti sulla spiaggia al momento del ritrovamento sono stati presi dallo sconforto e dal dolore.