Sorpresa | le infrastrutture fanno anche guadagnare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) NON SOLO STRADE, ponti, ferrovie o autostrade, mae soprattutto reti elettriche e idriche, torri per le telecomunicazioni, data center, residenze per studenti, ospedali o residenze sociali. È il vasto mosaico di business che compongono il settore dellee che rappresentano un’opportunità di guadagnoper gli investitori. Questo è ciò che pensauna grande casa internazionale di gestione del risparmio come la britannica M&G Investments che ha creato da circa 7 anni un fondo di investimento specializzato proprio nel comparto delle. Ha un portafoglio composto da azioni di società di questo settore, tutte quotate sulle principali borse internazionali. "I titoli in cui investiamo sono legati a trend di crescita strutturali e di lungo periodo", dice Alex Araujo, gestore del fondo che si chiama M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund.