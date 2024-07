Scalatori in vetrina Quaglia cala il tris

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024)in azione nella 46sima edizione della Treviglio-Bracca classica per la categoria juniores organizzata dalla Ciclistica Trevigliese e svoltasi sulle strade della Bergamasca. A brindare al successo è stato il giovane Tommaso, un classe 2006 originario di Verzuolo in provincia di Cuneo. Ebbene, che difende i colori dell’orobico Team F.lli Giorgi diretto da Leone Malaga, ha fatto la differenza in salita terreno sul quale si trova spesso e volentieri a suo agio. Salendo verso i 720 metri di cima Bracca in Val Serina,ha staccato i suoi avversari e al traguardo si è presentato con 41’’ su Mario Campana secondo classificato e 1’01’’ nei confronti di Matteo Baldini che grazie alla terza posizione ha completato il podio di giornata. La vittoria dinon è affatto casuale. Per il cuneese si tratta infatti della terza affermazione in stagione.