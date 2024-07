Rugby a 7 femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 29 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) È iniziato ieri il torneodia 7, che il 30assegnerà la medaglia d’oro. E dopo le emozioni della prima giornata,le atlete della palla ovale si sfideranno nell’ultimo turno della fase a gironi e poi andranno in scena i quarti di finale. Si inizia alle 14.00 con Gran Bretagna-Sudafrica e la prima fase si concluderà attorno alle 17.00 con il fischio finale di Nuova Zelanda-Fiji. Ci sarà, poi, una pausa fino alle 20, quando si disputeranno le due semifinali per il 9-12° posto, mentre dalle 21 prenderanno il via i quarti di finale che decideranno le quattro squadre che si giocheranno una medaglia. SECONDA GIORNATAA 7Lunedì 29Ore 14.00, Gran Bretagna-Sudafrica, Gruppo B Ore 14.30, Australia-Irlanda, Gruppo B Ore 15.00, Giappone-Brasile, Gruppo C Ore 15.30, Francia-Stati Uniti, Gruppo C Ore 16.