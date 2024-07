Pneumatico esploso in A14 | Finito nel nostro cortile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) La schermatura in autostrada composta da pannelli antirumore viene rimossa, e neldi un’abitazione all’altezza del territorio comunale di Fermo, piomba il frammento di uno. Questo è solo l’ultimo caso di estremo pericolo, corso dalla famiglia Tosti, residente in contrada Cantagallo, al chilometro 283/284 della sponda ovest dell’A14. "Nessuna barriera tra la nostra casa e l’autostrada – dice Simona Tosti – se non la recinzione privata che fa da divisorio, ma corriamo un pericolo costante e siamo stanchi di non essere ascoltati". Fino a qualche anno fa, infatti, la proprietà di Tosti era divisa dall’A14 dai pannelli in vetro. Una schermatura che, oltre ad attutire i rumori, evitava anche il grosso pericolo rappresentato da probabili detriti che possono piombare neldi casa.