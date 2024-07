Parigi 2024 sciabola | l’ucraina Kharlan è bronzo come il fidanzato Samele

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Coppia di: dopo Luigi, anche la fidanzata Olgasale sul terzo gradino del podio nelladelle Olimpiadi di. Nella finale per il terzo posto nella magnifica cornice del Grand Palais,ha avuto la meglio all’ultima stoccata sulla sudcoreana Sebin Choi e con il punteggio finale di 15-14 si è assicurata la medaglia. Si tratta della prima medaglia delin questi Giochi Olimpici nella capitale francese. Al termine della sfida, il pubblico ha omaggiatocon una standing ovation, mentre il presidente del Cio Thomas Bach è andato ad abbracciarla e baciarla. Attestati di stima per un’atleta che,i connazionali, sta vivendo un momento molto difficile vista la guerra in corso in Ucraina.