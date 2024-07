Parigi 2024 minacce di morte a protagonista cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – La Dj francese Barbara Butch, attivista per i diritti Lgbtq e al centro delle polemiche per il ruolo svolto durante ladi apertura delle Olimpiadi di, ha presentato denuncia per ”molestie informatiche”. Dopo la sua esibizione venerdì, in cui è statadi quella molti telespettatori hanno interpretato come una parodia dell’Ultima Cena, la dj è diventata ”bersaglio di cyberbullismo particolarmente violento”. Come si legge in una nota condivisa dal suo avvocato su Instagram, l’artista è stata “minacciata di, tortura e stupro”. Ebrea, ”è anche presa di mira da numerosi insulti di carattere antisemita, omofobo, sessista e grassofobico”, denuncia l’avvocato Audrey Msellati.