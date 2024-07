Nuovo comando Usa in Giappone Ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in Cina, Usa,e Corea del Sud sempre più vicini. I tre Paesi – tramite i rispettivi ministri della Difesa, Lloyd J. Austin III, Kihara Minoru, Shin Won-sik, riunitisi a Tokyo in occasione della visita del segretario della Difesa statunitense – hanno firmato un memorandum di cooperazione in merito allo schema di cooperazione securitaria trilaterale (Tscf), annunciandone l’entrata in vigore. L’incontro segue un trilaterale simile a Camp David (Usa) nel 2023, ed anticipa quello del prossimo anno nella Repubblica di Corea. Il Tsfc istituzionalizza la cooperazione securitaria trilaterale tra le rispettive autorità della Difesa al fine di contribuire alla pace e alla stabilità della penisola coreana, la regione indo-pacifica e oltre.