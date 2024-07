Nuoto Gregorio Paltrinieri entra in Finale degli 800 sl con il 3 tempo alle Olimpiadi Bene Luca De Tullio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha iniziato in maniera convincente il suo percorso nelledi Parigi 2024. Nelle batterie800 stile libero maschili, l’azzurro ha ottenuto l’accesso alladi domani con il terzodell’overall. Ci si attendevano risposte dalla vasca da parte di Greg e queste sono arrivate. Inserito in batteria con il campione olimpico, Bobby Finke, l’azzurro ha impostato il proprio ritmo sulla base di quanto facesse lo statunitense per poi cercare una minima accelerazione nella seconda parte. Creatosi un secondo circa di margine sulla concorrenza, nell’ultima vasca Greg ha lasciato un po’ andare, chiudendo in 7:42.48 preceduto dal sorprendente tunisino Ahmed Jaouadi (7:42.07), mentre Finke ha chiuso in 7:43.00. Il migliore è stato il grande favorito della vigilia, l’irlandese Daniel Wiffen (7:41.53), con una prestazione eccellente nell’ultima heat.