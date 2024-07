Morta donna di 34 anni colpita da un masso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tragedia nel Bellunese, dove unadi 34dopo essere statada unsotto Forcella Marmarole, nella parte alta del Vallon del Froppa. La vittima si trovava insieme a cinque amici, quando una pioggia di sassi è scesa dalla parete soprastante non lasciandole scampo. Ad allertare i soccorsi, verso le 18.30, è stato proprio il gruppo di escursionisti, ancora in stato di shock.Leggi anche: Formentera, bimba di due mesi muore schiacciata da unin spiaggia La dinamica del terribile incidente Sono stati immediatamente attivati il soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore. Inoltre, è subito decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha effettuato una ricognizione in presenza di nubi e che ha poi individuato il punto esatto dell’incidente.