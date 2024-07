Mezzi in strada con diesel o biocarburante Il test di FlixBus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Primo progetto in Italia pernel campo di sperimentazione dei carburanti alternativi. Al centro del progetto vi è l’HVO, unvegetale idrogenato realizzato a partire da prodotti di scarto e in grado di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di trasporto. L’obiettivo delè quello di valutare le performance degli autobus alimentati a HVO rispetto ai tradizionali, confrontando le due soluzioni in condizioni di operatività analoghe. A questo scopo,ha selezionato cinque coppie di bus operativi su altrettante linee in Italia: ogni coppia è formata da un autobus alimentato a HVO e uno alimentato a. Ilprevede l’impiego di dispositivi di telemetria per raccogliere e confrontare i dati relativi al consumo per ciascuna coppia di autobus. IlHVO utilizzato è HVOlution, fornito da Enilive.