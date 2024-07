LIVE Mountain Bike Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Braidot quarto a un giro dalla fine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 ATTACCA KORETZKY! Il francese lascia sul posto Tom Pidcock! 15.31 11? separanoda una medaglia olimpica, l’azzurro deve sperare che Hatherly possa staccarsi. Il sudafricano infatti spesso si stacca per poi rientrare. 15.30 Ennesimo scatto di Pidcock, ma Koretzky ed Hatherly non gli lasciano spazio. 15.29è dato a una decina di secondi dai primi tre, l’azzurro vede i suoi avversari. Gara pazzesca dell’italiano, vada come vada. 15.27 L’azzurro deve dare tutto quello che ha, anche a costo di rischiare qualcosa. Davanti Pidcock sta provando di staccare in tutti i modi Koretzky ed Hatherly. 15.25 INIZIA L’ULTIMO! Hatherly ha ripreso i primi due,paga 15? dal trio di testa. 15.24 Koretzky rimane agganciato a Pidcock, Hatherly è a pochi secondi dal duo di testa,è più indietro. 15.