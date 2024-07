La Promessa anticipazioni spagnole | Cruz e Alonso in crisi dopo il tradimento del marchese

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lede Lache arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – assisteremo a una profondadi coppia tra. La stabilità matrimoniale dei due sarà messa a dura prova daldel. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Laspoiler Spagna: vacilla il matrimonio traNei prossimi episodi Lain onda su Canale 5, vedremo farsi strada nella mente diil sospetto chel’abbia tradita con la sua amica Maria Antonia. La marchesa deciderà così di indagare per scoprire se i suoi sospetti siano fondati o meno.vedrà così aprirsi un periodo non proprio roseo nella sua vita, che avrà inizio nel momento in cui la donna verrà a sapere da Lorenzo che suo marito non le è stato fedele.