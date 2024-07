Keanu Reeves spiega perché il pensiero della morte non lo lascia un attimo Per fortuna dice c' è quello dell' amore la forza più potente dell' universo a bilanciare il tutto

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 luglio 2024) A guardarlo bene in faccia, ora che si è tagliato i capelli lunghi e ribelli, non si direbbe. Ma anchesta invecchiando. E per questo, racconta, il concetto di mortalità è per lui quasi unfisso.pensa alla«Ho 59 anni, quindi penso sempre alla», ha rivelato l’attore a Bbc News. «Sono un giovane vecchio. Speriamo che non sia uninvalidante, ma che ci sensibilizzi ad apprezzare il respiro che abbiamo e le relazioni che abbiamo o che potenzialmente potremmo avere». In realtà la riflessione su questo argomento nasce dal primo romanzo che ha dato alle stampe, The Book of Elsewhere. Scritto in collaborazione con l’autrice britannica di fantascienza China Miéville.