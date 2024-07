Incendio a Pastorano | iniziato monitoraggio diossine

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024): istallato da Arpac un campionatore ad alto flusso d’aria per riceracee furani dispersi in atmosfera L’Arpac è stata attivata nella mattinata del 28 luglio dai Vigili del Fuoco per valutare le conseguenze ambientali dell’che è divampato intorno alle 6.30 nella zona Asi diin provincia di Caserta e ha colpito lo spazio esterno dell’impianto della Gesia spa che gestisce rifiuti non pericolosi. A diffondere la notizia una comunicazione dell’Arpac Al momento dell’intervento dei tecnici del Dipartimento provinciale di Caserta (alle ore 10.30 circa) l’era ancora in atto e le fiamme avevano coinvolto rifiuti misti posti all’esterno dei capannoni.