Incassi Deadpool & Wolverine domina box office anche in Italia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Se al botteghino Usa il filmha rastrellato ben 205 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale, classificandosi come l'ottavo migliore debutto di tutti i tempi - e nel mondo è a quota 438 milioni di dollari - inil film promette di fare scintille e si piazza subito in cima alla top ten della classifica Cinetel del weekend. Nonostante le dirette tv delle Olimpiadi a Parigi,, uscito nelle nostre sale mercoledì 24 luglio, con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha raccolto nel fine settimana lungo quasi 7 milioni di euro (6.975.254 per l'esattezza). È il secondo miglior debutto del 2024 dopo l'epocale performance di Inside Out 2 che, lo scorso giugno, aveva chiuso il suo primo weekend lungo con 16.774.526 euro.