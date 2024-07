Il dramma di Danilo Cremona | indagati cinque sanitari per la morte di Corry in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lomagna (Lecco,, 29 luglio 2024 – “Aneurisma cerebrale”. Secondo il referto sarebbe questa la causa delladi, il pallavolista di 32 anni originario di Merate, morto martedì scorso ina Pisa, dove era stato ricoverato d’urgenza. Sabato della scorsa settimana si era infatti sentito male in campo, mentre stava disputando una partita di beach volley, durante uno dei tornei del Summer camp di San Giuliano Terme. I magistrati pisani hanno però avviato un’inchiesta per omicidio colposo per accertare le esatte cause delladell’atleta e valutare eventuali responsabilità. Al momento risultano, tre infermieri e due medici, che lo avrebbero inizialmente soccorso e assistito.