I Cugini di Campagna concorrenti di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un gruppo storico della musica italiana è pronto a mettersi in gioco acon le. Da sabato 28 settembre, idisarannodel talent show di Milly Carlucci, giunto alla diciannovesima edizione. Idicon leNato nel 1970, il gruppo deidiè attualmente formato dai componenti storici Ivano e Silvano Michetti, e da Nick Luciani e Tiziano Leonardi, entrati rispettivamente nel 1994 e nel 2012. Nel corso della loro carriera, hanno pubblicato 19 album, consegnando agli ascoltatori singoli di successo come l’intramontabile Anima mia. Nonostante i tanti anni di attività, hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo soltanto nel 2023, con il brano Lettera 22, scritto per loro da La Rappresentante di Lista.